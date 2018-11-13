Engelli, gazi ve şehit yakınlarına ''engelsiz sigorta''

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı, HDI Sigorta işbirliği Aveon ile Aprıl Sigorta desteğiyle, engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarına 1 yıllık özel kaza ve sağlık sigortası projesi hayata geçirildi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında konuşan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, projenin Türkiye'de ilk olacağını ve 1 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Bir engellinin engel yüzdesi ne olursa olsun sigorta şirketlerinde özel ya da sağlık sigortası yaptıramadığını belirten Kaplakarslan, ''Çünkü engelli birey olduğu için böyle bir şansı yok. Biz önce engelli bireyler üzerinden hareket ettik. Daha sonra da şehit ve gazi ailelerini de bu projeye ekledik.'' dedi.

Kaplakarslan, projede engelli bireylerde engelli yüzdesi gibi bir ayrımın olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bize başvuran hiçbir engelliye 'hayır sizin engeliniz yüzde 85 kusura bakma' demeyeceğiz. Yaş sınırımız 65 dahil olacak sigorta kanunlarından dolayı. Sigortalanan kişilere 7/24 tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmeti de verilecek. Bu projede hastane ayrımı yok. Projede hayır sever bağışçımız 387 lira 50 kuruş vererek bir engellimizi sigortalamış olacak. Burada amaç bağışlarla bu kişilerin sigortasını yapmak. Projeye herkesin desteğini bekliyoruz.''