HABER

Engelli, gazi ve yaşlılar için Meclis'te özel giriş alanları önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, engelliler, gaziler ve belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların TBMM’ye girişlerinin kolaylaştırılması için Çankaya ve Dikmen kapılarında özel giriş alanları düzenlenmesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, engelliler, gaziler ve belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların TBMM’ye girişlerinin kolaylaştırılması için Çankaya ve Dikmen kapılarında özel giriş alanları düzenlenmesini istedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yazılı başvuruda bulunan Özel, parlamentonun, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 81 milyon vatandaşın sorunlarının çözüm yeri olduğunu belirtti.

Demokrasi parlamentolarının önemli özelliklerinden birinin, “kapılarının sokağa açılması” ilkesi olduğunu hatırlatan Özel, güvenlik gerekçesiyle ciddi tahditler konulsa da ziyaretçi sayısının yüksekliğinin de vatandaşların parlamentodan ümitlerini kesmediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Özel, engelli vatandaşların parlamentoya erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine değinerek, başvurusunda şunları kaydetti:

"Özellikle salı günleri yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle engelli vatandaşlarımız, gazilerimiz ve belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız uzun kuyruklar nedeniyle parlamentoya girişte zorluklar yaşamaktadır.
Yine yaşadıkları ameliyatlar nedeniyle vücutlarında platin bulunan gazilerimiz de x-Ray cihazı kullanımında sorunlarla karşılaşmaktadır.
Bu nedenlerle parlamentomuzun Dikmen ve Çankaya kapılarında engelliler ve gaziler ile belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere ayrı bir giriş kapısı açılmasını öneriyoruz. Bu çerçevede parlamentoya girişte sorun yaşayan engelli vatandaşlarımız ve gazilerimizin yaşadığı sorunları çözebilmek için bu kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Çankaya ve Dikmen kapılarında engelliler, gaziler ile belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kullanımı için ayrı bir kapı açılması yönündeki önerimizi de dikkate alarak çözüm üretmenizi talep ediyorum."

PARTNERArda Turan’dan eşine milyonluk jest!Arda Turan’dan eşine milyonluk jest!
Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay olduBurhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu
Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyorBurhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli gazi Özgür Özel TBMM

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.