ENGELLİ GENÇ AKÜLÜ ARAÇ İSTİYOR

(Haber- Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı dizinin üstünden kesilen, protez bacağını da kilolu olduğu için kullanmakta zorlanan 26 yaşındaki Coşkun Erten, bir akülü araca ihtiyacı olduğunu, hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.Germencik'in Yedieylül Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle yaşayan Coşkun Erten, son 2 yılda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli oldu. Anne ve babası ayrılınca 40 günlükten itibaren dedesi Ali İhsan Eryılmaz (76) ve anneannesi Ulviye Eryılmaz'ın (81) yanında yaşamaya başlayan Coşkun Erten, şeker hastası oldu. 2016 Temmuz ayından sonra 4 kez ameliyat olan Coşkun Erten'in sol bacağı, yaşamının tehlikeye girmemesi için dizinin üstünden kesildi. Tek bacakla kalan Coşkun Erten'e yürüyebilmesi için bir hayırsever yardımcı olup, protez bacak temin edilmesini sağladı. Ancak Coşkun Erten, fazla kilosu nedeniyle protez bacağı kullanmakta zorluk yaşadı. Sonrasında bir hayırsever, bu kez tekerlekli sandalye hediye etti. Ancak bunu da kullanmakta zorlanan Coşkun Erten, tek isteğinin 3 tekerlekli akülü araç olduğunu söyledi. HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR Dışarıya dedesinin yardımıyla çıkabildiğini belirten Coşkun Erten, Benim için üç tekerlekli akülü araç daha faydalı olacak. Evde çok canım sıkılıyor. Dışarıda gezmeyi seviyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum dedi.Torununa 26 yıldır baktığını söyleyen dede Ali İhsan Eryılmaz, Çocuk gibi ilgileniyorum. Dışarıya benim yardımımla çıkıyor ama yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeyle de gezmesine bir çare bulamadık. Evde mahkum kalıyor. Tüm bakımını ben yapıyorum. Hayırseverler torunuma 3 tekerlekli bir akülü araç yardımında bulunurlarsa, çok memnun olurum. Torunum da çok sevinir diye konuştu.

