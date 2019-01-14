HABER

Engelli genç ikinci kitabını yazıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Sakarya'da bedensel engelli ve böbrek hastası Murat Sarıoğlu, yazdığı ikinci kitabından elde edeceği geliri engellilere bağışlayacak - Murat Sarıoğlu: - "Engelli kardeşlerimin ve benim başımdan geçenleri, yaşamış oldukları zorlukları ve içinde bulundukları durumu anlatmak için yazıyorum. Yazdığım kitabın gelirlerini de benim gibi engelli kardeşlerimize bağışlayacağım"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan bedensel engelli ve böbrek yetmezliği hastası Murat Sarıoğlu, ikinci kitabını yazıyor.

Sekiz yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sarıoğlu, hasta yatağında düşüncelerini kağıda döküyor.

İkinci kitabını yazan Sarıoğlu, elde edeceği geliri kendisi gibi engelli olan vatandaşlara bağışlayacak.

Murat Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce bir şiir kitabının yayımlandığını söyleyerek, yeni kitabında ise engellilerin yaşadığı zorlukları anlatacağını dile getirdi.

Kitapla seslerini duyurmak istediklerine işaret eden Sarıoğlu, "Bizler de bu toplumun birer ferdiyiz ve mücadelemizi de bırakmak istemiyoruz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz, bizler hayatla barışık insanlarız. Engelli kardeşlerimin ve benim başımdan geçenleri, yaşamış oldukları zorlukları ve içinde bulundukları durumu anlatmak için yazıyorum. Yazdığım kitabın gelirlerini de benim gibi engelli kardeşlerimize bağışlayacağım. İnşallah kitabımın adı da 'Engelli Gencin Kaleminden' olacak." diye konuştu.

Sarıoğlu'nun babası Bünyamin Sarıoğlu da oğlunun okuma sevgisinin ne olduğunu iyi anladığını belirterek, "Murat hiçbir zaman sevgisini ve azmini kaybetmedi. Şimdi de kendisi gibi engelli kardeşleri için bir kitap yazmaya başladı. Bu kitabın bütün gelirlerini de engelli arkadaşlarına destek olmak için bağışlayacak. Murat büyük bir azimle yoluna devam ediyor ve ben de bundan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Sütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklamasıSütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklaması
Dr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değilDr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli Genç kitap sakarya

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Buz üstünde kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.