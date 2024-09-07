Engelli genç kıza minibüste darp! Hakaretler havada uçuştu: Allah kime ne vereceğini biliyor

İstanbul'da yaşanan minibüs kavgasında ortalık bir anda karıştı. Bir saldırgan engelli bir kıza hem saldırdı hem darbetti. Mağdur kız o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

YÜZDE 60 ENGELLİ

Ekol TV'de yer alan habere göre yüzde 60 görme engelli olan Neslihan Sevda'nın, Bağcılar-Bahçelievler minibüsünde bir yolcuyla aralarında yer verme tartışması çıktı. Yolcu tarafından saldırıya uğrayan Neslihan Sevda küfür ve hakaretlere maruz kaldı. İki yolcu arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil olunca minibüs karıştı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Minibüsteki diğer yolcuların da saldırganı desteklemesiyle ortaya vicdan yaralayan görüntüler çıktı. Saldırganın, genç kızın engelli olduğunu öğrendikten sonra, 'Allah kime ne vereceğini çok biliyor' demesi ise büyük tepki çekti. Saldırgan ayrıca minibüsteki bir avukatı da tehdit ederek üzerine yürüdü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.