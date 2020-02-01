HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelli genç kızın depremzedelere anlamlı hediyesi

Engelli genç kızın depremzedelere anlamlı hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Engelli genç kızın depremzedelere anlamlı hediyesi

İSTANBUL (AA) - Ankara’daki engelli bir vatandaş, kendisine armağan edilen ancak kullanamadığı ayakkabılarını depremzedelere ulaştırılmak üzere Cansuyu Derneğine bağışladı.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Rabia Emektar isimli engelli bir vatandaşın kendisine hediye edilen fakat kullanamadığı ayakkabıları ve harçlığıyla aldığı battaniyeyi depremzedelere ulaştırılmak üzere derneğe bağışladığı dile getirildi.

Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, "Kardeşimizin güzel ve anlamlı hediyesi bizi çok duygulandırdı, çok şükür yediden yetmişe bütün vatandaşımız çok duyarlı. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bir dayanışma ve birlik içerisindeyiz. Bu düşünceli kardeşimizin hediyesini de deprem bölgesindeki ekiplerimiz vasıtasıyla deprem mağduru bir vatandaşımıza ulaştırdık. Bu zor günleri böyle birliktelik içerisinde aşacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandıBurhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansuyu Derneği Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş Elazığ Depremi Rabia Emektar

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Nazlı Ödevci, yaşamını yitirdi

Nazlı'dan acı haber!

Yerli otomobili bir de böyle görün

Yerli otomobili bir de böyle görün

THY’nin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli

Adı: Selin Sevimli... 29 yaşında tarihe geçti

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı (Burhan Ersoy kimdir?)

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.