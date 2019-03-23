Engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu

İSTANBUL (AA) - Zihinsel engelli 22 yaşındaki Sümeyye Üçtaş'ın hayali, kendisi için düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Sarıyer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen temsili düğüne Üçtaş, müzik eşliğinde gelinliğiyle geldi.

Üçtaş, pasta kesilen ve kendisine takı takılan programda, müzik eşliğinde akrabaları ve arkadaşlarıyla eğlendi.

Anne Aysun Üçtaş, yaptığı açıklamada, kızının düğünlere gittiğinde kendisine sürekli "Benim düğünüm ne zaman olacak?", "Ben ne zaman gelinlik giyeceğim?" diye sorduğunu söyledi.

İmkanları olmadığı için şimdiye kadar düğün yapamadıklarını aktaran Üçtaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Düğünün güzel olduğunu belirten Üçtaş, çok mutlu olduklarını kaydetti.

- "Bunlar güzel sosyal faaliyetler"

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da etkinlikte yaptığı açıklamada, uzun zamandır gelinlik giyme hayali olan Sümeyye Üçtaş'ın kendilerine bu talebi iletmesinin ardından organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için salonda bulunduklarını ifade eden Bayraktar, "Mutluluğu yüzünden okunuyor, biraz da heyecanlı kendisi. Gelinlik çok güzel oldu, çok da yakıştı. Gerçekten anlamlı bir gün. Bunlar güzel sosyal faaliyetlerdir. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmet etmedir." diye konuştu.