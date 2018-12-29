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Engelli genç rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu. Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G.

Engelli genç rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu

Eren ERMİŞ / İstanbul,(DHA) - SİLİVRİ'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu. Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G. (25) yatağında ölü bulundu. Bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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