HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli gence işkence gibi şakanın bedeli ağır oldu

Engelli gence işkence gibi şakanın bedeli ağır oldu

19.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Engelli gence işkence gibi şakanın bedeli ağır oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde engelli genci kamyonete bağlı kelepçeyle yürütülerek yapılan sözde şakayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

AW220258_01

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Kan donduran olay! Yolda yürürken feci şekilde can verdiKan donduran olay! Yolda yürürken feci şekilde can verdi
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Muğla'da vahşet! Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü

Vahşet! Fazla ekmek yediği için öldürmüş

Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

Kan donduran olay! Yolda yürürken feci şekilde can verdi

Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

Esenyurt'ta havalı tabancayla soygun! Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Hareketli anlar! Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.