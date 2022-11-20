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  4. Engelli genci bıçaklayıp parasını gasp ettiler! Dehşet anları kamerada

Engelli genci bıçaklayıp parasını gasp ettiler! Dehşet anları kamerada

20.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda edinilen bilgiye göre dolmuşta kendilerine laf atıldığını zanneden 3 şahıs, zihinsel engelli gence saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda 3 şahıs zihinsel engelli genci önce darp edip ardından da bacaklarından bıçakladı. Şahıslar gencin cebinden 100 lirasını da gasp ederek kaçtı. Başlatılan çalışma sonucu yakalanıp gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre zihinsel engelli Ahmet Gümüştekin (30), dolmuşa bindi. Dolmuş bulvar üzerinde seyrettiği esnada araçtan inmek için hazırlanan 3 şahıs, kendilerine laf attığını sandıkları Gümüştekin’e saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda vatandaşlar araya girmek istese de öfkeli şahıslar, zihinsel engelli genci darp ederek bıçakla bacaklarından yaraladı. Şahıslar daha sonra Gümüştekin’in cebinden 100 lirasını da gasp ederek kaçtı.

POLİS SALDIRGANLARI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından yaralanan Ahmet Gümüştekin, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganları tespit etmek için görüntüleri incelemeye aldı. Olay anında görüntülenen cep telefonu görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganların E.A., E.A., E.Ş. olduğunu belirledi.

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ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ YARALAYANLAR SERBEST KALDI

Yapılan çalışma sonucunda şahıslar, Taksim’de bir sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahısların zihinsel engelli şahsa saldırdıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Beyoğlu engelli

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