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  4. Engelli genci öldüresiye döven şahıs emniyete böyle getirildi

Engelli genci öldüresiye döven şahıs emniyete böyle getirildi

25.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ters kelepçe ile polis merkezine getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K’yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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