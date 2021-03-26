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  4. Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı

Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı

26.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan ‘delikanlı’ lakaplı şahıs ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan ‘delikanlı’ lakaplı şahıs ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K’yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen E.M. ve M.A’yı dün gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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