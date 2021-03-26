HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi

Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi

26.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı ve beraberindeki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı ve beraberindeki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K’yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen E.M. ve M.A’yı dün gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
231 terörist etkisiz hale getirildi231 terörist etkisiz hale getirildi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Cumartesi günü hangi kandil var? Cumartesi ne kandili?

Cumartesi günü hangi kandil var?

Son dakika: MSB duyurdu! 1 Mart'tan bu yana 231 terörist etkisiz hale getirildi

231 terörist etkisiz hale getirildi

Sevgilisine dehşeti yaşattı 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi

Sevgilisi dövdü, 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir başta il il sahur ve imsak saatleri

İşte il il sahur ve imsak saatleri...

Antalya'da akılalmaz olay! Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı

Karı-kocanın markette yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.