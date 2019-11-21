Engelli genci streç filme saran sanıklar: "Şaka yapmıştık"

İZMİR (AA) - İzmir’in Konak ilçesinde iş yerinde birlikte çalıştıkları "hafif düzeyde zeka geriliği" nedeniyle yüzde 50 engelli raporu bulunan genci, streç filme sarıp üzerine su dökerek şiddet uyguladıkları ve gence cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan Nurullah S. ve Fırat K'nin yargılanmalarına başlanırken sanıklar kendilerini "şaka yaptık" diyerek savundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K, mağdur A.H. ile avukatlar katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun A.H. için gönderdiği rapor okudu.

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 2016'da A.H için düzenlediği, hafif düzeyde zihinsel gerilik bulunduğunu ve yüzde 50 engelli olduğunu belirtir rapora yer verilen Adli Tıp Kurumu mütalaasında, A.H'de mağduru olduğu olayın "hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasını engelleyecek derecede" akıl hastalığı veya zeka geriliği bulunmadığı belirtildi.

Tutuksuz sanıklardan Nurullah S. suçlamaları reddetti. Olayı şaka amaçlı gerçekleştirdiklerini savunan Nurullah S, "Olay cinsel istismar değil. Şaka için yapmıştık. O görüntüleri de Azad'ın isteği ile telefon grubuna attık. Daha önce de kendi aramızda bu tür şakalar yapıyorduk. Bu olaydan 5-6 ay önce de A.H'yi streç filme sarıp benzer bir şekilde şakalaşmıştık. Bu olaydan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.