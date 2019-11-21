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Engelli genci streç filme saran sanıklar: "Şaka yapmıştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:40 | Son Güncelleme

Engelli genci streç filme saran sanıklar: "Şaka yapmıştık"

İZMİR (AA) - İzmir’in Konak ilçesinde iş yerinde birlikte çalıştıkları "hafif düzeyde zeka geriliği" nedeniyle yüzde 50 engelli raporu bulunan genci, streç filme sarıp üzerine su dökerek şiddet uyguladıkları ve gence cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan Nurullah S. ve Fırat K'nin yargılanmalarına başlanırken sanıklar kendilerini "şaka yaptık" diyerek savundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K, mağdur A.H. ile avukatlar katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun A.H. için gönderdiği rapor okudu.

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 2016'da A.H için düzenlediği, hafif düzeyde zihinsel gerilik bulunduğunu ve yüzde 50 engelli olduğunu belirtir rapora yer verilen Adli Tıp Kurumu mütalaasında, A.H'de mağduru olduğu olayın "hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasını engelleyecek derecede" akıl hastalığı veya zeka geriliği bulunmadığı belirtildi.

Tutuksuz sanıklardan Nurullah S. suçlamaları reddetti. Olayı şaka amaçlı gerçekleştirdiklerini savunan Nurullah S, "Olay cinsel istismar değil. Şaka için yapmıştık. O görüntüleri de Azad'ın isteği ile telefon grubuna attık. Daha önce de kendi aramızda bu tür şakalar yapıyorduk. Bu olaydan 5-6 ay önce de A.H'yi streç filme sarıp benzer bir şekilde şakalaşmıştık. Bu olaydan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

A.H'yi kendi isteğiyle streç filme sardıklarını söyleyen tutuksuz sanık Fırat K. ise "A.H. kafam şişti deyince ben de Nurullah'a 'Öp de geçsin' dedim. Olaydan sonra da güldük eğlendik. Olayın buralara geleceğini düşünemedik." ifadelerini kullandı..

Mahkeme Başkanı, mağdur A.H.'ye "Uzman bir psikologla görüşmek ister misin? Görüştükten sonra ifadeni alabiliriz." diye sordu. Uzman psikolog görevlendirilmesini isteyen A.H, bir dahaki celsede ifade verebileceğini söyledi.

Mahkeme Heyeti, bir uzman görevlendirilmesi için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne yazı yazılmasına, eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir’de yüzde 50 engelli olan A.H. (18), çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından streç filme sarılıp üzerine su döküldüğü, şiddet uygulandığı ve cinsel tacize maruz kaldığı görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.

Görüntüler ortaya çıkınca, mağdur gencin ailesi olayı yargıya taşımıştı.

Olay tarihinde Azad H’nin 17 yaşında olmasından dolayı, Nurullah S. ve Fırat K. haklarında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Sanıklar Nurullah S. ve Fırat K., 4 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edilmişti.

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