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Engelli gencin akülü araba sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de yaşayan Yalçın ailesinin 3 engelli çocuğundan biri olan Oktay Yalçın'ın akülü araba hayalini, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yaşayan Yalçın ailesinin 3 engelli çocuğundan biri olan Oktay Yalçın, yıllardır hayalini kurduğu akülü arabasına kavuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, saha çalışmalarında kendisine iletilen Yalçın ailesinin talebini yerine getirerek, Yalçın'a akülü araba hediye etti.

Aileyi evinde ziyaret ederek, akülü arabayı teslim eden Bayraktar, Oktay Yalçın'a, "Senden şu sözü almam lazım. Dikkat edeceğiz, tamam mı? Hız yapmayacağız." dedi. Yalçın da "Yok başkanım." karşılığını verdi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Yalçın, "Cumhurbaşkanıma hep mektuplar yazıyorum. Ben onları çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evime gelmesini istiyorum." dedi.

Bayraktar'a teşekkür eden Yalçın, akülü arabasına bindi.

Salih Bayraktar, evden çıktığında sokakta gözüne çarpan bir bölgeye korkuluk yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Anne Ayten Yalçın da, Bayraktar'a teşekkür ederek, "7 tane çocuğa bakıyorum. 3 engelli çocuğum var. Bu Oktay'ın ATV sevdası... Sokakta bir çocukta görmüş. Yatıyoruz ATV, kalkıyoruz ATV. Allah razı olsun Salih Başkanımızdan yardımcı oldu. Bir akülü araba gönderdi ona." diye konuştu.

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AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Salih Bayraktar akülü araba engelli Oktay Yalçın Sarıyer

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