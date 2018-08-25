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Engelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı dizinin üstünden kesilen, protez bacağını da kilolu olduğu için kullanmakta zorlanan Coşkun Erten (26), akülü araca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Engelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteği

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı dizinin üstünden kesilen, protez bacağını da kilolu olduğu için kullanmakta zorlanan Coşkun Erten (26), akülü araca ihtiyacı olduğunu söyledi.
Germencik'in Yedieylül Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle yaşayan Coşkun Erten, son 2 yılda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli oldu. Anne ve babası ayrılınca 40 günlükten itibaren dedesi Ali İhsan Eryılmaz (76) ve anneannesi Ulviye Eryılmaz'ın (81) yanında yaşamaya başlayan Coşkun Erten, şeker hastası oldu. 2016 Temmuz ayından sonra 4 kez ameliyat olan Coşkun Erten'in sol bacağı, yaşamının tehlikeye girmemesi için dizinin üstünden kesildi. Tek bacakla kalan Coşkun Erten'e yürüyebilmesi için bir hayırsever yardımcı olup, protez bacak temin edilmesini sağladı. Ancak Coşkun Erten, fazla kilosu nedeniyle protez bacağı kullanmakta zorluk yaşadı. Sonrasında bir hayırsever, bu kez tekerlekli sandalye hediye etti. Ancak bunu da kullanmakta zorlanan Coşkun Erten, tek isteğinin 3 tekerlekli akülü araç olduğunu söyledi.
HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR
Dışarıya dedesinin yardımıyla çıkabildiğini belirten Coşkun Erten, "Benim için üç tekerlekli akülü araç daha faydalı olacak. Evde çok canım sıkılıyor. Dışarıda gezmeyi seviyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.
Torununa 26 yıldır baktığını söyleyen dede Ali İhsan Eryılmaz, "Çocuk gibi ilgileniyorum. Dışarıya benim yardımımla çıkıyor ama yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeyle de gezmesine bir çare bulamadık. Evde mahkum kalıyor. Tüm bakımını ben yapıyorum. Hayırseverler torunuma 3 tekerlekli bir akülü araç yardımında bulunurlarsa, çok memnun olurum. Torunum da çok sevinir" diye konuştu.

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Engelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteğiEngelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteğiEngelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteğiEngelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteği

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