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Engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çalan zanlı tutuklandı

29.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Adana’da engelli gencin tekerlekli sandalyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da engelli gencin tekerlekli sandalyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, engelli 18 yaşındaki Murat Karakuş’un akülü tekerlekli sandalyesi 27 Aralık 2020 tarihinde çalındı. Bunun üzerine engelli genç polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
28 Aralık 2020’de polis, zanlının Ferhat Doğukan Ö. (25) olduğunu belirleyip yakaladı. Zanlı ifadesinde akülü tekerlekli sandalyeyi kendisinin çaldığını, Akil K. (49) isimli bir hurdacıya sattığını söyledi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis hurdacıya giderek akülü tekerlekli sandalyeyi almak istedi ancak zanlı sandalyeye parçalayıp sattığı için hurdacı da bunu demir olarak parçalara ayırıp toplu halde sattığını söyledi.
Polis bunun üzerine Akil K.’ye de çalıntı malı satın almaktan işlem başlattı.

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