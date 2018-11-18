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Engelli gencin ayakkabı sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Oyuncak Kardeşliği' projesiyle dezavantajlı çocukları sevindiren Ümit Kavak, zihinsel engelli gence bir çift ayakkabı hediye etti.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Oyuncak Kardeşliği' projesiyle dezavantajlı çocukları sevindiren Ümit Kavak, zihinsel engelli gence bir çift ayakkabı hediye etti. Gencin ayakkabıları almasıyla yaşadığı sevince ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ceylanpınar'da kafe işletmeciliği yapan Ümit Kavak, bir süre önce, arkadaşlarıyla 'Oyuncak Kardeşliği' ismi ile proje başlattı. Kavak ve arkadaşları, proje kapsamında, ekonomik durumu iyi olmayan ve engelli çocuklara oyuncaklar hediye etti. Kavak, kısa süre önce de Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Sait'in ayakkabı ihtiyacı olduğunu öğrendi. Yeni ayakkabıları alarak mahalleye giden Kavak, engelli gence hediye etti. Aldığı hediyeyle çok mutlu olan ve ayakkabıyı giydikten sonra sevinçle koşturmaya başlayan engelli genç, Kavak'ı defalarca öptü. Mehmet Sait'in sevinç anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ümit Kavak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada yayılıp, binlerce beğeni aldı.

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