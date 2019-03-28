Muş Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki bedensel engelli gencin böbreğinden avuç dolusu taş çıkarıldı.

Muş Devlet Hastanesi bir başarılı ameliyata daha imza attı. Bazı büyükşehirlerdeki hastanelerde “ameliyatı teknik olarak imkansız” denilen operasyon, Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Op. Dr. Mehmet Ezer ve ekibi tarafından gerçekleştirilerek, hasta yeniden sağlığına kavuştu. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon geçiren engelli Veysel Özer’in idrar torbası, idrar kanalı ve böbreğinde bulunan taşlara müdahalede bulunuldu.

Op. Dr. Mehmet Ezer, hastanın taburcu olmasından öncesi ziyarete gelen Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ve Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gürkan Danışan’a ameliyat hakkında bilgilendirmede bulundu. Başarılı operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mehmet Ezer, “Bu hastamız 26 yaşında bir erkek hasta. Bedensel engeli dolayısıyla bacağı açılamadığı için bizim klasik olarak böbrek, mesane ve idrar yolundaki taşları temizlediğimiz yöntemlerin uygulanamadığı bir hasta. Bu nedenle de bugüne kadar çok sıkıntı çekmiş bir hastaydı. Tarafımıza başvurdu, değerlendirdik ve ameliyat için uygun gördük. 2 hafta önce yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatla çok şükür başarılı olarak tedavisini tamamladık. Serviste takiplerine devam ettik. Takiplerinde yaşadığımız bir takım problemler sırasında doktor arkadaşlarımız ve sağlık personeli arkadaşlarımızın çok ciddi desteğini gördük. Şimdi çok şükür iyileşti. Yüzündeki gülücüğü görmek çok memnun edici” dedi.

“Çok büyük ameliyatlar yaptık”

Hastanın engel durumu nedeniyle ameliyatının çok riskli olduğunu hatırlatan Op. Dr. Ezer, “Hastamız engelli olması, bacaklarının açılmaması dolayısıyla klasik yöntemlerin yapılabileceği bir hasta değildi. Sıra dışı problemler olduğunda, sıra dışı çözümler üretmek lazım. Bizde öyle düşündük. Önce açık ameliyatla başladık. Mesane içerisinden bir avuçtan fazla taşı temizledikten sonra oradan açtığımız açıklıktan kapalı olarak devam ettik. İdrar kanalındaki ve böbrekteki taşlara müdahalede bulunduk. Yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Yani hem teknik olarak zorluk nedeniyle hem de hastanın mevcut problemleri nedeniyle hem anestezi hem cerrahi açısından riskli bir hastaydı. Ama güzel bir ekip çalışmasıyla hastamızı şimdi taburcu edecek hale geldik. Muş Devlet Hastanesine geldiğimizden beri çok büyük ameliyatlar yaptık. Bu birazda ekip işi. Şu anda burada güzel kurulan bir ekip var. Ekip birbiriyle koordine içerisinde çalışıyor. Anesteziden cerrahisine, servisteki hemşirelerine kadar böyle uyumlu bir ekip olduğu zaman da tabi ki büyük ameliyatlar, sıkıntılı ve riskli işler yapılabilir hale geliyor” diye konuştu.