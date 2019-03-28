HABER

Engelli gencin böbreğinden avuç dolusu taş çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Muş Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki bedensel engelli gencin böbreğinden avuç dolusu taş çıkarıldı.Muş Devlet Hastanesi bir başarılı ameliyata daha imza attı.

Muş Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki bedensel engelli gencin böbreğinden avuç dolusu taş çıkarıldı.
Muş Devlet Hastanesi bir başarılı ameliyata daha imza attı. Bazı büyükşehirlerdeki hastanelerde “ameliyatı teknik olarak imkansız” denilen operasyon, Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Op. Dr. Mehmet Ezer ve ekibi tarafından gerçekleştirilerek, hasta yeniden sağlığına kavuştu. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon geçiren engelli Veysel Özer’in idrar torbası, idrar kanalı ve böbreğinde bulunan taşlara müdahalede bulunuldu.
Op. Dr. Mehmet Ezer, hastanın taburcu olmasından öncesi ziyarete gelen Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ve Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gürkan Danışan’a ameliyat hakkında bilgilendirmede bulundu. Başarılı operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mehmet Ezer, “Bu hastamız 26 yaşında bir erkek hasta. Bedensel engeli dolayısıyla bacağı açılamadığı için bizim klasik olarak böbrek, mesane ve idrar yolundaki taşları temizlediğimiz yöntemlerin uygulanamadığı bir hasta. Bu nedenle de bugüne kadar çok sıkıntı çekmiş bir hastaydı. Tarafımıza başvurdu, değerlendirdik ve ameliyat için uygun gördük. 2 hafta önce yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatla çok şükür başarılı olarak tedavisini tamamladık. Serviste takiplerine devam ettik. Takiplerinde yaşadığımız bir takım problemler sırasında doktor arkadaşlarımız ve sağlık personeli arkadaşlarımızın çok ciddi desteğini gördük. Şimdi çok şükür iyileşti. Yüzündeki gülücüğü görmek çok memnun edici” dedi.

“Çok büyük ameliyatlar yaptık”
Hastanın engel durumu nedeniyle ameliyatının çok riskli olduğunu hatırlatan Op. Dr. Ezer, “Hastamız engelli olması, bacaklarının açılmaması dolayısıyla klasik yöntemlerin yapılabileceği bir hasta değildi. Sıra dışı problemler olduğunda, sıra dışı çözümler üretmek lazım. Bizde öyle düşündük. Önce açık ameliyatla başladık. Mesane içerisinden bir avuçtan fazla taşı temizledikten sonra oradan açtığımız açıklıktan kapalı olarak devam ettik. İdrar kanalındaki ve böbrekteki taşlara müdahalede bulunduk. Yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Yani hem teknik olarak zorluk nedeniyle hem de hastanın mevcut problemleri nedeniyle hem anestezi hem cerrahi açısından riskli bir hastaydı. Ama güzel bir ekip çalışmasıyla hastamızı şimdi taburcu edecek hale geldik. Muş Devlet Hastanesine geldiğimizden beri çok büyük ameliyatlar yaptık. Bu birazda ekip işi. Şu anda burada güzel kurulan bir ekip var. Ekip birbiriyle koordine içerisinde çalışıyor. Anesteziden cerrahisine, servisteki hemşirelerine kadar böyle uyumlu bir ekip olduğu zaman da tabi ki büyük ameliyatlar, sıkıntılı ve riskli işler yapılabilir hale geliyor” diye konuştu.

“Ameliyat olduktan sonra oğlumun her gün yüzü gülüyor”
Engelli gencin annesi Gülzade Özer de taşlardan dolayı oğlunun çok ağrısı olduğunu belirterek, “Beni başka hastaneye sevk ettiler. 6 gün hastanelerde kaldım. Orada oğluma bir şey yapamadılar. Doktorlar, ameliyatın riskli olduğunu söylediler. Ankara, İstanbul’a sevk ederseniz, çocuğumu götüreceğim, bu acıyı çekmesin dedim. Doktorlar ‘nereye götürürsen götür hiçbir şey yapamıyorlar’ dediler. Bende oğlumu alıp Muş’a döndüm. Muş Devlet Hastanesine giriş yaptırdım. Daha sonra hastaneye yatırdılar. Hocam oğlumun yatışını yaptı. Allah onlardan razı olsun. Oğlum burada bir ay yattıktan sonra hocamız 10 gün eve götürüp moral vermemi istedi. Ameliyat olduktan sonra oğlumun her gün yüzü gülüyor. Günden güne fark var. Çok mutluyum, çok seviniyorum” ifadelerini kullandı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabilirizBakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz
Okulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardıOkulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.