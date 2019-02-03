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Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Doğuştan kas rahatsızlığı bulunan Serdar Atmaca’nın Eskişehirspor müsabakasını stadyumdan izleme hayali gerçek oldu.

Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

Doğuştan kas rahatsızlığı bulunan Serdar Atmaca’nın Eskişehirspor müsabakasını stadyumdan izleme hayali gerçek oldu. Genç, Teknik Direktör Fuat Çapa ile de sohbet etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge geçen günlerde Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte Sakintepe Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan kas rahatsızlığı bulunan bedensel engelli 17 yaşındaki Serdar Atmaca’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuş, Atmaca’yla sohbet ederek rahatsızlığı ve tedavileri hakkında ailesinden bilgiler almıştı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ziyaretini sonlandırmadan önce ‘Serdar en çok neyi yapmak istersin, bizden bir isteğin var mı’ sorusu üzerine, ‘Eskişehirspor müsabakasını stadyumdan izlemek istiyorum’ diyen Serdar’a önümüzdeki haftalarda Eskişehirspor’un yapacağı bir müsabakaya götürme sözü vermişti.
Doğuştan kas rahatsızlığı bulunan Serdar Atmaca’nın bu isteği üzerine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Eskişehirspor yönetimiyle görüşerek, Serdar’ın Eskişehirspor-Gençlerbirliği müsabakasını stadyumdan izlemesi sağlandı. Stadyum girişinde Müdür Bilge tarafından karşılanan Serdar Atmaca’ya Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Birimi görevlileri maç boyunca eşlik etti.
Uğur Bilge yaptığı açıklamada, “Serdar kardeşimizi özel araç ve ekiple evinden alarak Eskişehirspor-Gençlerbirliği müsabakasını seyretmesini sağladık, alınan güzel sonuçla birlikte yüzündeki mutluluğu görmek de bizleri mutlu etti. Ben Eskişehirspor yönetimine ve müdürlüğümüz engelli koordinasyon birimi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Atmaca ailesi de memnuniyetini ifade ederek, “Serdar Eskişehirspor-Gençlerbirliği müsabakasını stadyumdan izledi. Çok mutlu oldu, oğlumu ve bizleri mutlu ettiler, kendilerinin bu duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz” dediler.

Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

Engelli gencin Eskişehirspor hayali gerçek oldu

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