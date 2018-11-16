Engelli gencin, jandarma olma hayali gerçek oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da oturan engelli Dorukan Bekdemir (18), jandarma kıyafetiyle trafik ekibi olarak yol uygulamasına katıldı. Bekdemir, uygulama sırasında gördüğü en çok yapılan ihlalin de emniyet kemeri takmamak olduğunu söyledi. Bir günlüğüne de olsa hayaline gerçekleştiren Bekdemir 'Vatan sana canım feda' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) trafik ekibine katılmak için başvuruda bulunan bedensel engelli Dorukan Bekdemir’in bu isteğini Giresun İl Jandarma Komutanlığı yerine getirdi. Sabah evinden alınarak Jandarma Trafik Timi kıyafetleri giydirilen Bekdemir, Darıbükü mevkisinde jandarma ekiplerinin yol uygulamasına katılıp, radar uygulaması yaptı, sürücüleri durdurarak emniyet kemeri, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Durdurulan sürücülere, uyulması gereken kuralları da anlatan Bekdemir, bir sürücüye de ehliyet kemeri takmadığı için ceza makbuzu kesti.

'HAYALİM BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA GERÇEK OLDU'

Dorukan Bekdemir, polis olma hayalinden sonra bir günlüğüne de olsa jandarma olma hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi. Jandarma olmak için ise CİMER'e başvurduğunu, bu talebinin ise Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yerine getirildiğini belirten Bekdemir, "Onlardan Allah razı olsun, beni geri çevirmediler. Bir hayalim daha bir günlük de olsa gerçek oldu. Bugün çok mutlu ve sevinçliyim. Burada en sık gördüğüm olay emniyet kemeri ihlali. Bir de gördüm ki çoğu araç uygulama noktasına yaklaştığında hızını azaltıyor, jandarma olmasa aynı hız devam, hız kurallarına uymuyorlar. Sürücüler emniyet kemerini taksınlar, kusurlu araçlarla da trafiğe çıkmasınlar. Hem kendi hem de diğer sürücüler için trafik kurallarına uysunlar” dedi.

'VATANA CANIM FEDA'

Asker olup vatani görevini de yapmak istediğini kaydeden Dorukan Bekdemir, “Uzun dönem askerlik yapmak istiyorum. Ben Giresun şehir mezarlığında yatan bir şehidimizi her pazar ziyaret ediyorum. Vatana canım feda” diye konuştu.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenel Eryavuz ise, Dorukan Bekdemir’in talebini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, trafik kurallarına duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür edip, komutanlığın teşekkür belgesini kendisine verdi.