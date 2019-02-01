HABER

Engelli gencin organları 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Samsun’da yoğun bakımdaki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki engelli gencin organları üç hastaya umut oldu.6 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.C.

Engelli gencin organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da yoğun bakımdaki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki engelli gencin organları üç hastaya umut oldu.
6 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.C. isimli gencin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinatörlüğü, gencin ailesi ile organ bağışı için bir görüşme yaptı. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine engelli gencin iki böbreği ve karaciğeri OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan üç hastaya nakledildi.
Gencin ailesine yapmış oldukları onurlu davranış için teşekkür eden Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde artan organ bağış oranı var. Bu oldukça sevindirici bir durum. Bu şekilde organ bekleyen hastalara umut olunuyor. Türkiye’de organ bekleyen birçok hasta var. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Ayrıca Tokat’ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın iki böbreği yine OMÜ’de tedavi gören iki hastaya nakledildi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Prof. Dr. Reşit Mıstık: Grip henüz salgın halde değilProf. Dr. Reşit Mıstık: Grip henüz salgın halde değil
Bursa'da 100 bin kişiye kanser taramasıBursa'da 100 bin kişiye kanser taraması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.