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Engelli gencin organları 3 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:44 | Son Güncelleme

Ordu’da yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli gencin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli Hasan Aydın (38), iki gün önce evde yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı.

Ordu’da yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli gencin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.
Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli Hasan Aydın (38), iki gün önce evde yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, iki gün yoğun bakımda kaldı. Akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Hasan Aydın’ın organları aile tarafından bağışlandı. Erzurum’dan gelen ekibin yaklaşık 5 saatlik operasyonuyla Hasan Aydın’dan aldığı karaciğeri ve iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü.
Özel hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın ani solunum durması şikayetiyle hastanelerine geldiğini ifade etti. Tüm müdahalelere rağmen Hasan Aydın’ın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Yücesan, “Ailenin organları bağışlaması karşısındaki dirayet ve tutumlarını oldukça takdir ediyoruz” dedi.

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