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Engelli gencin tecavüze uğradığı iddiasıyla işlediği cinayet davasının görülmesine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mihyettin A.’yı (64) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan yüzde 50 zihinsel engelli S.A.’nın (19) yargılanmasına başlandı.

Bakırköy’de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mihyettin A.’yı (64) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan yüzde 50 zihinsel engelli S.A.’nın (19) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık S.A. maktülün kendisine önce odun ile vurarak bayılttığını ve sonra kendisinden kan geldiğini gördüğünü söyledi. S.A. savunmasında maktülün odun ile tekrar üzerine gelmesi nedeniyle Mihyettin A.’ya bıçak sapladığını aktardı.
Bakırköy’de 29 Nisan 2019’da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mihyettin A.’yı bıçaklayarak öldüren S.A. hakim karşısına çıktı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan S.A. Bakırköy meydanda peçete satarak geçimini sağladığını söyleyerek "Olay günü tanımadığım bir şahıs geldi. Bana koltuk taşımada kendisine yardım edersem 50 TL vereceğini ve karnımı doyuracağını söyledi. Ben kabul ettim ve bir dükkana girdik. Kapıyı içeriden kilitledi ve bodruma gittik. Burada kıyafetlerini çıkararak bana da çıkarmamı söyledi. Ben çıkarmayacağımı söyleyince tokat attı. Bana sarılmaya çalıştı sonra odunla vurdu. Ben bayılmışım" dedi.

"Anne bir adam öldürdüm"
Kendisine geldiğinde pantolonunun kenarının açık olduğunu ve altından kan geldiğini söyleyen S.A. "Sonra yine odunla gelerek beni ellemeye başladı. Masanın üstündeki bıçağı alarak kendisine sapladım. Olay yerinden çıktıktan sonra yolda tanımadığım birinden telefon isteyerek annemi aradım ve anne bir adam öldürdüm dedim. Annem teslim olmamı söyledi. Sonra polisler beni yakaladı" şeklinde savunma yaptı.

Tanık Çınar "Kafasından kan geliyordu pantolonu aşağıya inmiş gibiydi"
Maktulün olay günü telefonunu kullandığı tanık Mert Can Çınar ise Bakırköy Meydan’da gitar çaldığını söyleyerek "Sanık olay günü yanıma geldi. Ben ilk olarak halini görünce trafik kazası geçirdiğini düşündüm. Kafasından kan geliyordu pantolonu aşağıya inmiş gibiydi. Benden annesi ile konuşacağını söyleyerek telefonumu istedi. Telefon konuşmasını duymadım. Konuşma bittiğinde ne olduğunu sordum bana 50-55 yaşlarında bir şahsın kendisine tecavüz ettiğini bunun üzerine bıçakladığını söyledi" şeklinde beyanda bulundu.

"Müvekkil özürlü haliyle kandırılarak tecavüze uğramıştır"
Duruşmada söz verilen sanık avukatı müvekkilinin yüzde 50 engelli olduğuna dair raporu mahkemeye sunarak "Maktül çıplak vaziyette bulunmuştur. Sanık tutuklu kaldığı koğuşta makat bölgesindeki şiddetli kanama nedeniyle revire kaldırılmıştır. Ayrıca 2 kez çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etmiştir. Müvekkil özürlü haliyle kandırılarak tecavüze uğramıştır. Meşru müdafaa hükümleri uygulanmalıdır. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum" dedi.

Mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına ve cezaevindeki kanama konusuna ilişkin dosyanın celbine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamın karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 29 Nisan 2019’da Bakırköy’de gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede maktül Mihyettin A.’nın kesici aletle yaralandığı konusunda ihbar gelmesi üzerine olay yerine gidildiği ve burada yapılan incelemelerde maktülün hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmişti. İddianamede Mihyettin A.’nın üst kısmının tamamen çıplak olduğu ve 3 adet kesici delici alet ile bıçaklandığı da açıklanmıştı. Kamera görüntülerinden tespit edilen kişinin akli dengesi bozuk S.A. olduğu da iddianamede belirtilmişti. 30 Nisan 2019’da yakalanan S.A. ifadesinde maktülün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek rastgele bıçağı salladığını ve kaçtığını anlatmıştı. İddianamede S.A.’nın ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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