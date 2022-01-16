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Engelli gencin tezgahındaki malzemeler çalındı! "Tek geçim kaynağım bu araç, hayatımı batırdılar"

16.01.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, bedensel engelli Onur Aşa'nın (25) mısır satarak geçimini sağladığı seyyar arabasındaki akü ve malzemeler çalındı. Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan Aşa, "Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok. Sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi." ifadelerini kullandı.

Engelli gencin tezgahındaki malzemeler çalındı! "Tek geçim kaynağım bu araç, hayatımı batırdılar"

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşayan yüzde 75 bedensel engelli Onur Aşa, patlamış mısır sattığı arabasını evinin önüne bırakarak içeri girdi.

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İddiaya göre Aşa'yı takip eden şüpheli ya da şüpheliler tarafından mısır arabasındaki akü ve malzemeler çalındı. Çevredeki esnaf, arabanın dağıtılmış olduğunu fark edince evinde bulunan Aşa'ya haber verdi.

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"HAYATIMI BATIRDILAR"

Mısır arabasının halini gören Aşa, büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlık olayının ilk kez başına gelmediğini söyleyen Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok. Sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah" dedi.

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Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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