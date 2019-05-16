HABER

Engelli gençler, jandarma oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, Engelliler Haftası dolayısıyla 1 gün için temsili askerlik yapan engelli 29 genç, yemin edip, jandarma oldu.

Engelli gençler, jandarma oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Engelliler Haftası dolayısıyla 1 gün için temsili askerlik yapan engelli 29 genç, yemin edip, jandarma oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli gençler için temsili yemin töreni yapıldı. Törene; Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'ın yanı sıra temsili askerlik yapan engellilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende jandarma üniformaları giydirilen 29 genç, Türk bayrakları ve silahlar ile donatılan masalara el basarak, yemin etti. Bu sırada aileler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Tören sırasında duygusal anlar da yaşandı. Töreni cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen engelli gençlerin yakınlarından bazıları, gözyaşı döktü.
İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, törende yaptığı konuşmasında, "Jandarma Genel Komutanlığı direktifleri doğrultusunda 1 günlük askerlik uygulamasına katılarak, bizleri onurlandırdınız. Sizleri birliğimizde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasamızın 70'inci maddesinde vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker- millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onul vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için aramıza katılan engelli evlatlarımız, heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş, kahraman birere Mehmetçik olarak işte onurla kaşınızda durmaktadırlar" dedi.
Törenin ardından engelli gençlere çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI

Engelli gençler, jandarma olduEngelli gençler, jandarma olduEngelli gençler, jandarma olduEngelli gençler, jandarma oldu

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanıMersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı
Ankara'da milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsizAnkara'da milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.