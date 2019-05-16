Engelli gençler, jandarma oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Engelliler Haftası dolayısıyla 1 gün için temsili askerlik yapan engelli 29 genç, yemin edip, jandarma oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli gençler için temsili yemin töreni yapıldı. Törene; Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'ın yanı sıra temsili askerlik yapan engellilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende jandarma üniformaları giydirilen 29 genç, Türk bayrakları ve silahlar ile donatılan masalara el basarak, yemin etti. Bu sırada aileler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Tören sırasında duygusal anlar da yaşandı. Töreni cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen engelli gençlerin yakınlarından bazıları, gözyaşı döktü.

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, törende yaptığı konuşmasında, "Jandarma Genel Komutanlığı direktifleri doğrultusunda 1 günlük askerlik uygulamasına katılarak, bizleri onurlandırdınız. Sizleri birliğimizde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasamızın 70'inci maddesinde vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker- millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onul vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için aramıza katılan engelli evlatlarımız, heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş, kahraman birere Mehmetçik olarak işte onurla kaşınızda durmaktadırlar" dedi.

Törenin ardından engelli gençlere çeşitli hediyeler verildi.

