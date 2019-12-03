Engelli gençlerden "İyilik Senfonisi" konseri

İSTANBUL (AA) - Engelli gençlerden oluşan Yara(r)lı Ceylanlar Kulübü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "İyilik Senfonisi" konseri düzenledi.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte engelli gençler, müzik ve dansla doyasıya eğlendi.

Yara(r)lı Ceylanlar Kulübündeki engelli gençlere müzik ve ritim eğitimi veren Prof. Dr. Mim Kemal Öke, AA muhabirine, down sendromlu kızı Nazlı'nın kendisine çok şey öğrettiğini ve onun sayesinde müzik hocalığına başladığını söyledi.

Kızının verdiği sevgiyle özel eğitime muhtaç engelli çocuklara yardımcı olabilmek için yola koyulduğunu aktaran Öke, bunun da en önemli yöntemlerinden birinin müzik terapi olduğunu gördüklerini ifade etti.

Engelli çocuk ve gençlerle birlikte koro, ritim ve folklor çalışması yaptıklarını kaydeden Öke, şunları kaydetti:

"Darüşşifalar böyle çalışırlardı. Bunu bugün nasıl uygulayabiliriz, zamane Darüşşifası nasıl olur diye düşündük. 20 yıldır müzik terapi yapıyorum ama konserdeki öğrencilerimle son 3 yıldır çalışıyoruz. Bu öğrencilerimizin önemli kısmı ve çok da hayati özellikleri, öksüz, yetim ve engelli olmalarıydı. Bu çalışmalar beni çok mutlu kılıyor. Çünkü bu çocuklar artık eğitmen oldular, kendileri yapıyorlar. Konserde baştan sona kadar benim katkım olmadı. Onların hayata tutunabilmeleri, kendileriyle barışabilmeleri, engelleriyle birlikte yaşayacakları o direnci ve pozitif enerjiyi bulabilmeleri için müzik çok önemlidir. Bunun ötesinde burada keşfedilmesi gereken sır, engellilerin topluma vereceğidir. Çünkü toplumda müziği, sanatı, kültürü, iyiliği, hayrı, hasenatı unutuyoruz. Bu çocuklar bize bunları hatırlatıyor. Sadece onlar için değil, bütün toplum için yaralı bir İyilik Senfonisi'ni ses ses, nefes nefes etrafa taşıyorlar. Konserlerimizle bu meşaleyi uyandırıyoruz."