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Engelli gençlere asker kınası yakıldı, aileleri duygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Engelliler Haftası kapsamında perşembe günü 1 günlük temsili askerlik yapacak özel gereksinimli çocuklar için asker kınası etkinliği düzenlendi.

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de Engelliler Haftası kapsamında perşembe günü 1 günlük temsili askerlik yapacak özel gereksinimli çocuklar için asker kınası etkinliği düzenlendi. Statü gereği askerlik yapamayan çocuklar için unutamayacakları bir eğlence düzenlenirken, omuzlarında ay-yıldız işlemeli tülbentler ve ellerinde kınaları gören aileleri de gözyaşlarını tutamadı.

Edirne'de Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda 'Engelliler Haftası' kapsamında asker kınası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, perşembe günü temsili 1 gün askerlik yapacak 13 öğrenci için kına yakıldı. Kendileri için hazırlanan alanda omuzlarında ay-yıldız motifli tülbentle ellerine kına yakılan öğrenciler Türk bayrağını öperken aileleri de duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Okulu Müdürü Emine Esra Mandalı konuşma yaptı. Mandalı, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu ifade edere, "Askerlik görevi Türk ulusu için bir onur meselesidir. Kendilerini sınırlayan hiçbir engeli tanımayan öğrencilerimizin kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmaları için gösterdikleri istek ve heyecan onların toplumsal yaşamda yer alma mücadelelerinin önemli bir adımıdır. Onların yaşama sımsıkı sarılmaları, içlerindeki umudu hiç kaybetmemeleri ve hayata tutunma adına gösterdikleri azim ve özverileri noktasında bizler hep yanlarında olduk" dedi.

Okulda özel eğitim gören öğrencilerin cimnastik ve müzik gösterileriyle devam eden programda temsili askerlik yapacak 13 öğrenci sahneye tek tek gelerek Türk bayrağını öptü. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın omuzlarına ay-yıldız motifli tülbent astığı öğrencilere daha sonra kına yakıldı.

BABAANNELERİNİ ONURLANDIRDILAR

Etkinlikte anne ve babası olmayan Yunus ve Emre Yirmibeşler isimli ikizlerin tüm bakımlarını yapan babaanneleri Hatice Yirmibeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğdukları günden bu yana ikiz kardeşlere gözü gibi baktığını söyleyen babaanne Hatica Yirmibeşler çok mutlu olduğunu kaydetti. Etkinlikte aileler duygusal anlar yaşadı.

Etkinlik, asker duasının yapılmasının ardından davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen oyun havalarıyla devam etti. Öte yandan engelli öğrenciler önümüzdeki Perşembe günü Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak.

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