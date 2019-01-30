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Engelli gençlerin el emekleri gelire dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesince açılan kursta eğitim alan zihinsel engelliler, hem sosyal hayata adapte oluyor hem de hazırladıkları el emeği ürünleri satarak gelir elde ediyor

Ordu'da açılan kursta eğitim alan zihinsel engelliler, hazırladıkları el emeği ürünler sayesinde gelir sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) lise eğitimi almış özel öğrenciler için el sanatları kursu açıldı.

Engellilerin sosyal hayatta yer almaları ve gelişimlerine katkı sunulmasının amaçlandığı kursa, farklı gruplarda 14 zihinsel engelli katılıyor.

Takı tasarımı, iğne oyası, ahşap boyama ve havlu işleme gibi eğitimlerin verildiği kursta engelliler, hazırladıkları ürünleri sipariş yoluyla satarak para kazanma imkanı da buluyor.

ORMEK Fatsa Şubesi Eğitmeni Demet Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır özel eğitim alanında çalıştığını söyledi.

Liseyi bitiren özel öğrencilere el sanatları eğitimi verdiklerini anlatan Demirkol, "Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmek, aynı zamanda onların sosyal hayata uyumunu sağlamak amaçlı açılan el sanatları kursunda üç yıldır özel eğitim öğrencileriyle çalışmaktayız." dedi.

Demirkol, ORMEK sayesinde engellilerin de sosyal hayatta yer alabildiğini belirterek, bir öğrencilerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Erkek öğrencimizin annesi, oğlunun köyde sadece inek sağabildiğini söyledi. İnsanlarla iletişiminde zaman zaman sıkıntı yaşadığını, utanmaya başladığını, hayattan çok koptuğunu söyledi. Bu anlamda da kursiyerimizin annesi, 'Hiçbir şey yapmasanız da kendi yolculuk yapabilsin, en azından sizinle farklı vakit geçirsin, ortama alışsın' dedi. O şekilde Muhammet'i aldık, ilk zamanlar insanlarla iletişim kuramıyordu ama şu anda Muhammet adapte oldu ve gülüyor. İletişimi de artık daha kuvvetli. Burayı da öğrendi, kendi gidip geliyor."

Kursiyerlerden 22 yaşındaki Muhammet Sarılmış ise ahşap ve kapı süsü üzerine çalışma yaptığını ifade ederek, kendisini çok iyi ve mutlu hissettiğini, kursa severek geldiğini söyledi.

Fatma Altaylı da kursta el işi yaptığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Kursu çok seviyorum. Burada Kur'an kılıfı, havlu yaptım. Şimdi de file örüyorum." diye konuştu.

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el sanatları kursu ordu ordu büyükşehir belediyesi

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