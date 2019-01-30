Engelli gençlerin el emekleri gelire dönüşüyor

"Erkek öğrencimizin annesi, oğlunun köyde sadece inek sağabildiğini söyledi. İnsanlarla iletişiminde zaman zaman sıkıntı yaşadığını, utanmaya başladığını, hayattan çok koptuğunu söyledi. Bu anlamda da kursiyerimizin annesi, 'Hiçbir şey yapmasanız da kendi yolculuk yapabilsin, en azından sizinle farklı vakit geçirsin, ortama alışsın' dedi. O şekilde Muhammet'i aldık, ilk zamanlar insanlarla iletişim kuramıyordu ama şu anda Muhammet adapte oldu ve gülüyor. İletişimi de artık daha kuvvetli. Burayı da öğrendi, kendi gidip geliyor."

Kursiyerlerden 22 yaşındaki Muhammet Sarılmış ise ahşap ve kapı süsü üzerine çalışma yaptığını ifade ederek, kendisini çok iyi ve mutlu hissettiğini, kursa severek geldiğini söyledi.

Fatma Altaylı da kursta el işi yaptığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Kursu çok seviyorum. Burada Kur'an kılıfı, havlu yaptım. Şimdi de file örüyorum." diye konuştu.

