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Engelli gibi davranan dilencileri zabıta ekipleri yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 08:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Engelli gibi davranan dilencileri zabıta ekipleri yakaladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. 2 kişinin üzerinde, dilencilikten elde edilen 500 lira ele geçirildi.
İnegöl Beledyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baston kuşanıp ayaklarını yan çevirerek, fiziksel engelli taklidi yapıp insanlardan para dilenen Salim Ş. ve Yılmaz T.'yi tespit etti. Atatürk Bulvarı üzerinde dilenen 2 kişi, zabıta ekiplerini karşısında görünce kalkıp yürümeye başladı. Zabıta noktasına götürülen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada toplamda 500 lira ele geçirildi.
Sinop'tan İnegöl'e geldikleri belirlenen dilenciler, otobüse bindirilip memleketlerine gönderildi.

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Engelli gibi davranan dilencileri zabıta ekipleri yakaladıEngelli gibi davranan dilencileri zabıta ekipleri yakaladıEngelli gibi davranan dilencileri zabıta ekipleri yakaladı

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