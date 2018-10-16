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Engelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, engelli gibi davranarak, dilenen kişinin olay yerinden yürüyerek ayrıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Sorgun'un Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanına gelen kişi, girişte engelli gibi davranıp, dilenmeye başladı.

Engelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gitti

SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, engelli gibi davranarak, dilenen kişinin olay yerinden yürüyerek ayrıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sorgun'un Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanına gelen kişi, girişte engelli gibi davranıp, dilenmeye başladı. Topallayan kişiden şüphelenen birkaç kişi, cep telefonu kamerasıyla kayda geçti. Bu sırada bazılarının tepkisi üzerine dilenci, merdivenlerden yine topallayarak çıktı. Dilencinin kaldırıma geldikten sonra normal yürümeye başladığı anlar, kameraya yansıdı. Dilenen kişi, daha sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Engelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gittiEngelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gitti

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