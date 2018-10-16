HABER

Engelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, engelli gibi davranarak, dilenen kişinin olay yerinden yürüyerek ayrıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Sorgun'un Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanına gelen kişi, girişte engelli gibi davranıp, dilenmeye başladı.

SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, engelli gibi davranarak, dilenen kişinin olay yerinden yürüyerek ayrıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sorgun'un Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanına gelen kişi, girişte engelli gibi davranıp, dilenmeye başladı. Topallayan kişiden şüphelenen birkaç kişi, cep telefonu kamerasıyla kayda geçti. Bu sırada bazılarının tepkisi üzerine dilenci, merdivenlerden yine topallayarak çıktı. Dilencinin kaldırıma geldikten sonra normal yürümeye başladığı anlar, kameraya yansıdı. Dilenen kişi, daha sonra gözden kayboldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tarım işçileri kamyonet kasalarında taşındıTarım işçileri kamyonet kasalarında taşındı
Su kabaklarından avize yapıyorSu kabaklarından avize yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.