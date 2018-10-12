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Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K.

Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K. (32), son 15 günde 6'ncı kez zabıta tarafından yakalandı.
İslahiye'nin işlek caddeleri ile cami önlerinde, elindeki sopayı sağa sola vurarak görme engelli gibi davranıp dilenen Sevda K.'yi tanıyan esnaf, zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi, esnafın şikayeti üzerine çalışma yaptı. Ekipler, caddede Sevda K.'yi yakaladı. Kendisini bırakması için ekiplere yalvaran Sevda K., hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Sevda K.'nin son 15 günde dilencilik yaparken 6'ncı kez yakalandığı belirtildi.

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Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandıEngelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandıEngelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı

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