HABER

Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K. (32), son 15 günde 6'ncı kez zabıta tarafından yakalandı. İslahiye'nin işlek caddeleri ile cami önlerinde, elindeki sopayı sağa sola vurarak görme engelli gibi davranıp dilenen Sevda K.'yi tanıyan esnaf, zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi, esnafın şikayeti üzerine çalışma yaptı. Ekipler, caddede Sevda K.'yi yakaladı. Kendisini bırakması için ekiplere yalvaran Sevda K., hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Sevda K.'nin son 15 günde dilencilik yaparken 6'ncı kez yakalandığı belirtildi.

PARTNERCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleriCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleri
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdıİğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Kahvedeki kavgada silahla vurularak yaralandıKahvedeki kavgada silahla vurularak yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.