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Engelli Hollandalı’dan cami yapımını protesto edenlere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Enschede şehrinde yapılacak olan cami, aşırı sağcılar tarafından protesto edildi.

Hollanda’nın Enschede şehrinde yapılacak olan cami, aşırı sağcılar tarafından protesto edildi. Protesto esnasında camiden ziyade, Hollanda’daki Türk toplumu hakkındaki nefret söylemleri dile getirildi. Bu sözlere daha fazla dayanamayan engelli bir Hollanda vatandaşı tepki gösterdi.

Hollanda’nın Enschede şehrinde, birkaç yıldır yeni bir cami için çalışmalara başlandı. Şehirdeki mevcut iki camiyi birleştirip, yeni bir cami yapılması üzerine süren çalışmalar protesto edildi. Başlanıldığı günden beri Hollanda’daki aşırı sağcı gruplar tarafından sürekli tacize uğrayan proje, bugün tekrar protesto edildi. Protestoya çok sayıda polis katılarak, olası provokasyon için hazırda bulundu.

Konuşma esnasında, yeni yapılacak olan cami hakkından ziyade, Hollanda’daki Müslüman ve Türk toplumuna olan nefret dile getirildi. Bu sözlere daha fazla dayanamayan Hollanda vatandaşı engelli bir adam, konuşmacıya doğru gidip, yalan yanlış konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Hollanda’daki Türk toplumunun çok iyi entegre olduğunu ve toplumda çok başarılı olduğunu ifade etti. Bu toplumda hep birlikte çok iyi bir şekilde olduğunu ve bu toplumun farklılıkları ile çok daha güzel olduğunu vurguladı. Katılımın fazla olmadığı yürüyüş ile başlayan protesto kısa bir konuşma ile tamamlandı.

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