HABER

"Engelli istihdamına çok önem veriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımızda da engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır" - "Sizleri şehirlere değil, şehirleri size uygun hale getirme gayretiyle çalışıyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerin başında akıllı şehirler geliyor. Millet bahçelerimizi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan konutlarımızı ve kamu binalarını engelli vatandaşlarımızın kolayca kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlıklarında da engelli istihdamına çok önem verdiklerini belirterek, "Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır." dedi.

Kurum, Engelliler Haftası dolayısıyla Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, engelli olmanın asla bir engel olmadığını söyledi.

Hayatın her alanında engellileri destekleyen hizmetler yaptıklarını dile getiren Kurum, şiiriyle müziğiyle ürettiği düşüncesiyle milletin yüz akı şahsiyetler olduğunu ifade etti.

Onların başarıları ve eserlerinin övünç kaynakları olduğunu aktaran Kurum, "Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Ülkemizde özellikle son 17 yılda, AK Parti iktidarları döneminde engelli kardeşlerimizin hakları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda birçok proje ve gelişmeye imza attık. Engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımları yönünde birçok çalışma ürettik." diye konuştu.

- "Bakanlık olarak sadece istihdamla yetinmiyoruz"

Evde bakım hizmetlerinden 510 bin engellinin faydalandığını vurgulayan Kurum, Konya'da engellilerin eğitimini sağlayacak birçok eğitim tesisi olduğunu bildirdi.

Kurum, bu tesislerin sayısını artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda sosyal hayatın pek çok alanında engelli vatandaşlarımızı destekleyen hizmetler geliştirdik, geliştirmeye de devam edeceğiz. Tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımızda da engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır. Bakanlık olarak sadece istihdamla yetinmiyoruz. 'Engelli olmak hayatını yaşamak için engel değildir' düsturuyla hareket ederek Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz projelerde sizlerin yaşam koşullarını çok daha yukarıya çekmek ve daha iyi duruma getirmek için önemli adımlar atıyoruz."

- "Yürüttüğümüz projelerin başında akıllı şehirler geliyor"

Tüm vatandaşların eşit şartlarda yaşayabilecekleri yaşam alanları ürettiklerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Sizleri şehirlere değil, şehirleri size uygun hale getirme gayretiyle çalışıyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerin başında akıllı şehirler geliyor. Millet bahçelerimizi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan konutlarımızı ve kamu binalarını engelli vatandaşlarımızın kolayca kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bugün ülkemizin birçok noktasında kaldırımlarımızı, otoparklarımızı, merdivenlerimizi ve toplu taşıma araçlarımızı engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen engelli kardeşimiz kalsın istemiyoruz."

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öteki ilgililer ile çok sayıda engelli katıldı.

"Engelli istihdamına çok önem veriyoruz"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımızda da engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır" - "Sizleri şehirle

Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Engelliler Haftası iftar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan'dan yaptırım sözlerine yanıt: Kabullenmemiz mümkün değil

Erdoğan'dan yaptırım sözlerine yanıt: Kabullenmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.