"Engelli istihdamına çok önem veriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlıklarında da engelli istihdamına çok önem verdiklerini belirterek, "Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır." dedi.

Kurum, Engelliler Haftası dolayısıyla Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, engelli olmanın asla bir engel olmadığını söyledi.

Hayatın her alanında engellileri destekleyen hizmetler yaptıklarını dile getiren Kurum, şiiriyle müziğiyle ürettiği düşüncesiyle milletin yüz akı şahsiyetler olduğunu ifade etti.

Onların başarıları ve eserlerinin övünç kaynakları olduğunu aktaran Kurum, "Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Ülkemizde özellikle son 17 yılda, AK Parti iktidarları döneminde engelli kardeşlerimizin hakları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda birçok proje ve gelişmeye imza attık. Engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımları yönünde birçok çalışma ürettik." diye konuştu.