Engelli İzci Kulübü Gizem’ini kaybetti

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün engel tanımayan üyesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen Gizem Çayan, hayata gözlerini yumdu.
24 yaşında vefat eden Gizem Çayan’ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gizem’in acılı ailesini yalnız bırakmadı.
Celaliye’de toprağa verildi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ve tek engelli izci kulübü olan Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi Gizem Çayan’ın vefat haberine derin üzüntü duyan engelli izciler, arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Gizem, Celaliye Mezarlığı’nda defnedildi
“Her biri benim gözümde birer melek”
Cenazeye katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye’de ilk ve tek olan engelli izci kulübünün bir meleği vefat etti. Derin bir üzüntü içerisindeyim. Engelli izcilerimizin her biri benim gözümde birer melek. Gizem ve arkadaşları kendilerine imkan tanındığında nelere yapabileceklerini tüm Türkiye’ye gösterdiler. O başarılı ekibin önemli bir parçasıydı Gizem. Vefat haberini aldığımda çok üzüldüm. Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
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