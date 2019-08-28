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Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38), çilingire kapı açtırılıp, içeri girilmesiyle kurtarıldı. Alev E., ailesine ulaşılamaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Alev A.'nın, annesi tarafından eve kilitlendiği yönünde CİMER'e ihbar geldi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan adrese giden ekipler, genç kadının evde olduğunu ancak kapının üzerine kilitlendiği tespit etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla evin kapısı çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, gözyaşı döken Alev E.'yi evden çıkarıp, sağlık kontrolü için Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alev A., ailesine ulaşılamaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürülerek, korumaya alındı.

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