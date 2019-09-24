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Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli İnan B.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli İnan B. (45), evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için kalkan, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Y.B., birlikte yaşadığı yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan B.'yi uyandırmak istedi. Annesini kanlar içinde hareketsiz gören çocuk, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan B.'nin göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuğu ekip aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan çocuğun gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından kapısının kapatıldığını da belirledi.

KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı.

Y.B:, polise verdiği bilgide, annesinin babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını söyledi. Çocuk, televizyonun ise amcası H.B. tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri cep telefonuyla aradıkları emekli infaz koruma memuru H.B.'yi olay yerine çağırdı. Aracıyla İnan B.'nin evine gelen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İnan B.'nin Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet B.'ye de ulaşmaya çalışıyor.

İncelemelerin ardından İnan B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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