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Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya’da bedensel engelli bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Antalya’da bedensel engelli bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Sabah uyanınca kilitli odasının kapısı kıran 10 yaşındaki Y.B. annesini o halde görünce komşulara haber verdi.
Olay, sabah saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnan Berrak (46) isimli bedensel engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Sabah uyandığında odasının kapısının kilitli olduğunu gören 10 yaşındaki oğlu Y.B. kapıyı kırarak annesinin yanına gitti. Annesini bıçaklanmış halde yerde gören oğlu komşulara giderek, "annem bıçaklanmış gelin" dedi. İnan Berrak’ın çocukken geçirdiği bir trafik kazası sonucu bedensel engelli kaldığı öğrenildi. Komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili İnan Berrak’ın kayınbiraderi H.B.’nin gözaltında olduğu, ayrı yaşadığı eşi M.B.’nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

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