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Engelli kadın, filografi ile hayata bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

BOLU'da, 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir (42), bir el sanatı olan filografi ve el işi örgü yaparak, yaşama sarıldı. Özdemir,  "Herkes bir şeyler yapsın.

Engelli kadın, filografi ile hayata bağlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir (42), bir el sanatı olan filografi ve el işi örgü yaparak, yaşama sarıldı. Özdemir, "Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu" dedi.
Bolu'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir, 15 yıldır yanında yaşadığı ve bakımını üstlenen ablasının da destekleriyle Bolu Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarına katıldı. Hatice Özdemir, burada filografi sanatı ve el işi örgü konusunda kendini geliştirdi. Evde vaktinin büyük bölümünü filografi ve el işi örgü yaparak geçiren Hatice Özdemir, yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine de destek olduğunu belirtti. Hatice Özdemir, "Belediyenin kursuna katıldım. Orada öğrendim ve çok sevdim. Severek yapıyorum. Benim için çok iyi oldu. Çok güzel şeyler yapıyorum. Yaptığım için de mutlu oluyorum. Çevremdeki insanlar yaptığım şeyleri beğeniyor. İsteyen arkadaşlarıma satıyorum. İsteğe göre yaparak ablamın desteğiyle boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Abla Kadriye Özdemir ise "Onu hayata bağlamak için, sevinmesi için ben de katkıda bulunuyorum. Ona bir destek veriyorum ve yardımcı oluyorum. Arkadaşları, çevresi hatıra kalsın diye istiyorlar. Evde boş zamanlarını geçiriyor." dedi.

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Engelli kadın, filografi ile hayata bağlandıEngelli kadın, filografi ile hayata bağlandıEngelli kadın, filografi ile hayata bağlandıEngelli kadın, filografi ile hayata bağlandı

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