Engelli kadın iş bulamazsa sokak kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Denizli’de işsiz kalınca kiralık evinden çıkarılan yüzde 48 engelli 44 yaşındaki Züleyha Çakır, yerleştiği pansiyonun da ücretini ödeyemeyince sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Talihsiz kadın iş bulabilmek için yardım çağrısında bulundu. Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde yaşayan Züleyha Çakır (44), 2010 yılında geçirdiği kazadan sonra 3 buçuk yıl hastanede kaldı. 5 ameliyat geçiren Çakır’ın ayağına 34 parça platin takıldı. Çalışamayan Çakır evrakları elinde olmasına rağmen yardım çağrılarına cevap alamadığını, aynı zamanda migren ve tansiyon hastası olduğunu söyledi. Çakır, ev sahiplerinin yardım etme niyetine rağmen su ve elektrik faturalarını da ödeyemediği için evden çıkarıldı. Girdiği iş yerlerinde kadın olmanın zorluklarını da yaşayan Çakır bir an önce çalışabileceği bir iş bulup kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve belediyeden 3 ayda bir 400 TL geliri olan Çakır başka hiçbir gelirinin olmadığını kaydetti. Çakır’ın yüzde 48 olan engelli raporunun ise yenileme başvurusu yapılmadığı için yüzde 36’ya düşürüldüğü belirtildi. Çakır’ın ayrıca maddi imkansızlıklardan dolayı yenileyemediği raporundan dolayı engeli maaşı ödemesi de durdu.

“Borcum olduğu için evden çıkartmak zorunda kaldılar” 44 yaşındaki Çakır, “Çalışamadığımdan dolayı çok kötü durumlara düştüm. Ev sahipleri sağ olsun çok yardımcı oldu ama maalesef kiralarımı ödeyemediğim için beni evden çıkarttılar. Su ve elektrik faturalarını ödeyemediğim, borcum olduğu için çıkartmak zorunda kaldılar. Çalışamamamın en büyük nedeni 2010’da bir kaza geçirdim. 3 buçuk yıl bir hastanede kaldım, 5 ameliyat geçirdim. Ayağımda 34 platin var. Verilen raporumda yüzde 48 engelli olduğum vardı. Yıllık heyete girmem gerektiğini bilmediğimden dolayı maaşım donduruldu. Daha sonra heyete girdim ama maalesef mahkemeye verdiğim, adli tıp göründüğü için doktorların çoğu tam raporumu yenilemiyorlar. Ben bu yüzden çok mağdur durumda kaldım. 4 buçuk senedir nerelere müracaat ettiğimi ben bile şaşırdım. Evraklarımın çoğu elimdedir. CİMER’e de yazı yazdım oradan da bana bir netice gelmedi. Burada bana en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan" ifadelerini kullandı.

“Ben işten kaçmıyorum”

Giderlerini sağlayamadığına dikkat çeken Çakır, “Hiçbir şekilde giderlerimi sağlayamıyorum. Ben gerçekten çok zor durumdayım. Buradan önce kaldığım yerde beni maddiyatsızlıktan dışarıya attı. Şu anki pansiyonum, buradan da akşam sabah atılacağıma eminim. Atıldıktan sonra da nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben büyüklerimden sadece yardım istiyorum. Ben işten kaçmıyorum. Keşke ayağımda platinim olmasa. Çalıştığım iş yerlerinde de bazı sıkıntılar yaşıyorum. Özel sıkıntılar değil aslında bir kadın olarak çok yanlış bir iş. Son çarem sesimin duyurulması” diye konuştu.

“Tedavi oluyordum ama tedavim yarım kaldı”

Çalışmak istediğini ama çalışacak sağlık durumunun olmadığını ifade eden Çakır, “Çok yere müracaat ediyorum ama netice alamıyorum. Allah rızası için diyorum. Herkesin çocuğu var. Ben de isterim çalışıp kendi ayağımın üzerinde durmayı ama yapamıyorum. Çalışamıyorum, yolda bile biraz yürüdüğüm zaman aksıyorum. Belime vuruyor, ayaklarım şişiyor. En rahat yapabileceğim iş bulaşık işi ama maalesef yok. Bulamıyorum. Bulmam için de şu an evim olması lazım. Allah rızası için, son çarem, çığlığımı duyun. Ben devletimden de yardım istemezdim. Ayağım, vücudum sağlam olsa istemezdim. Tansiyonum ve migrenim var. Tedavi oluyordum ama tedavim yarım kaldı, onu da yapamıyorum. İki gündür kalkamıyorum, otel sahipleri bile kapıyı çalmadı, acaba bu insan iyi mi diye. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Lütfen bana yardım edin” diye konuştu.



