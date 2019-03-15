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Engelli kadına tecavüz iddiasına 4 şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 22:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.(66), M.A.(49), E.C.(51) ve A.T (49) zorla eve getirdikleri N.K.'yı darp etti. Ardından N.K.’ya cinsel istismarda bulunan 4 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı. Bağırarak yardım isteyen N.K.'nın sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
N.K.’nın ifadesini alan polis, N.K., M.A., E.C. ve A.T.’yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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