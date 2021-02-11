Engelli kadından 3 gündür haber alınamıyor

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan engelli Şerife Atalay’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Ulus ilçesine bağlı Dereli köyünde ailesi ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki epilepsi hastası Şerife Atalay isimli engelli kadın Pazartesi gecesi ailesine haber vermeden ortadan kayboldu. Ailesinin ifadesine göre tek başına yürümekte ve dengede durmakta güçlük çeken engelli kadından tüm arama ve çalışmalarına karşın haber alınamadı. Durum kolluk kuvvetlerine de bildirilirken engelli kadının ailesi kızlarının nerede olduğunu bilen ya da görenlerin kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmasını istedi.

