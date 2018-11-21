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Engelli kadınlar fidan dikerek kadına şiddete dikkati çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardan hizmet alan ve kurum personeli engelli kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında fidan dikti - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç: - "Kadınlar bizim başımızın tacı. Toplumun kadına, anneye saygıda, hürmette kusur etmemesi lazım"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli kadınlar, fidan dikerek kadına şiddete dikkati çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardan hizmet alan ve kurum personeli kadınlar, Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde, "Kadına şiddete karşı buradayım de" yazılı pankart açarak fidan dikti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, bu etkinlik ile kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bir algı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda engelli kadınlar ile fidan diktiklerini dile getiren Kenç, "Kadına karşı şiddete 'dur' demenin günü doğrultusunda farkındalık yaratmak için kadınlarımızla fidan diktik." diye konuştu.

Kenç, Müslümanlıkta kadının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Müslüman Türk milleti olarak kadınlar bizim başımızın tacı. Fakat kadına karşı şiddet gerçekten sıkıntılı bir durumda. Toplumun bu konuda duyarlı davranması için bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Toplumun kadına, anneye saygıda, hürmette kusur etmemesi lazım. "

Kadın Konukevi Müdürü Halime Çelik Aydın da kadına yönelik şiddete sadece Türkiye'de değil dünyada "dur" denilmesi amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirtti.

"Kadınların maruz kaldığı şiddetin önüne geçmek ve bu konuda farkındalık, duyarlılık oluşturmak öncelikli hedefimiz." diyen Aydın, bu konuda farkındalık sağlamanın önemine değindi.

Aydın, "Şiddete hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Engelliler Fidan

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