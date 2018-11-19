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Engelli kardeşini 4 katlı apartmandan sırtında indirip, çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

BOLU'da yaşayan Kadriye Kaya, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir'i(42), dışarıya çıkarmak için asansör olmayan 4 katlı binadan sırtında indirip, çıkarıyor.

BOLU,(DHA)- BOLU'da yaşayan Kadriye Kaya, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir'i(42), dışarıya çıkarmak için asansör olmayan 4 katlı binadan sırtında indirip, çıkarıyor.

Bolu'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir'in 15 yıldır yanında yaşadığı ablasının oturduğu apartmanda asansör bulunmuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Hatice Özdemir'i ablası Kadriye Kaya, 4 katlı binadan sırtında taşıyarak dışarı çıkartıyor. Hastane ve bazı günlük ihtiyaçları için dışarı çıkması gereken kardeşini sırtında taşıyan Kadriye Kaya, eve yeniden girmek için aynı 4 katı kardeşini sırtına alarak yeniden çıkıyor. Asansör olmaması nedeniyle zorluk yaşadığını ifade eden Kadriye Kaya, Kız kardeşimi hep böyle güçlüklerle zorluklarla taşıyorum. Sırtımda indirip, çıkarıyorum. Eşim kalp rahatsızlığı geçirdi, bel fıtığı oldu. Ama mecburen kardeşimle ilgilenmek zorundayız. Onu mutlu etmek için dışarı çıkarıyorum. Haftanın iki günü hastaneye gitmek için çıkarıyorum. Havalar iyi olunca dışarıya çıkmak istiyor. Onu mutlu etmek için bu zorluklara dayanıyorum. Büyüklerimizden asansör yapılması için destek istiyorum. 4'üncü kattan indirip çıkarıyorum. Apartman olarak bütçemiz yetmedi. Parayı toplayamadık. dedi.

Hatice Özdemir ise, Asansör istiyorum. Zorlanıyorum, ablama da üzülüyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Çıkamadığım zaman üzülüyorum. Evde kalınca üzülüyorum. diye konuştu.
Maddi sorunlar nedeniyle asansör için gerekli parayı temin edemediklerini belirten Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman, Apartman yönetimi olarak yeterli parayı toplayamamışlar. Bu binada oturan kişilerin imkânları olmadığı için yapılamadı. Dışarıdan asansör yapılması gerekiyor. Bununla ilgili birkaç asansör yapan firma ile görüştüm. 16-20 bin TL arası bir maliyet çıkardılar. Şu anda bunu verebilecek imkânları yok. dedi.

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