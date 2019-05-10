Engelli kardeşlerin gönlünden dünyaya açılan kapı: Radyo Karabalı

Kaymakam Kılıç'ın desteğiyle köye kablolu internet bağlanması sonucu yayınlarını daha düzenli şekilde yapmaya başlayan kardeşler, böylece dünyanın dört bir yanına seslerini duyurdu.

"Günümüzü böyle geçiriyoruz, 24 saat evdeyiz. Dünyanın her tarafına yayın yapıyoruz. Amerika, Arjantin, Brezilya'dan, Avrupa ülkelerinden dinleyicilerimiz var. İnternet üzerinden mesaj geliyor biz de yayınlıyoruz. Sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kuruyorlar. Çok onurlanıyoruz, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünden dünyaya açılıyoruz. Bazı dinleyicilerimiz nasıl yayın yaptığımızı görmek için yaz tatilinde bizi ziyarete geliyor."

İnternet üzerinden yaptıkları radyo yayınıyla dünyaya seslerini duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kasımoğulları, "Aslında radyo kurmak çocukluktan beri hayalimdi. Çocukken el radyolarıyla çok oynardım, çok radyo bozdum. O radyolarla bu işe heveslendim." dedi.

Gülcan Kasımoğulları da radyo yayıncılığında ağabeyine yardım ettiğini aktardı.

Radyo sayesinde hayata tutunduklarını dile getiren Gülcan Kasımoğulları, "Dünyanın her tarafından istekler geliyor, sanki onlarla karşı karşıya konuşmuş gibi oluyor. Onların isteğini yayınlayınca onlar da mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Bu şekilde geçiyor zamanımız. Çok sıkılıyorduk evde, annem arada bir çıkarıp gezdiriyordu ama yetmiyordu. Bir meşgale lazımdı, biz de radyoyla çözüm bulduk. Zamanımızın tamamı radyoyla ilgilenerek geçiyor. Yurt dışından da dinleyicilerimiz var, her yerden dinleniyoruz. Sadece türkü yayını yapıyoruz." diye konuştu.

Anne Sevim Kasımoğulları ise (60) gününün çocuklarıyla ilgilenmekle geçtiğini belirterek, "Onlarla gururu duyuyorum. Radyo kurdular, onunla zaman geçiriyorlar, benim üzerime bir şey düşüyorsa ben de onu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Kasımoğulları (67) da anne baba olarak çocukları için ellerinden gelen her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

