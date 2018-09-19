HABER

Engelli kediye hurda parçalarından ortez

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, hurda parçalarından ortez yaptı.

Engelli kediye hurda parçalarından ortez

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, hurda parçalarından ortez yaptı.
Esenevler Mahallesi'ndeki bir sokak kedisi, önce apartmanın sürgülü dış demir kapısına sıkıştı ardından, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Yaralanan kedi, çevredekilerin de yardımıyla tedavi için veteriner hekime götürüldü. Sokak kedisi muayene edilirken, kuyruğu kangren, arka iki ayağı ise felç oldu. Ön ayakları ile sürüklenerek ilerlemeye çalışan kediyi mahallenin çocukları da sahiplenerek, yuva yapıp beslemeye başladı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala tarafından ise kedi için hurda parçalarından ortez yapıldı. Bu tür ortezlerin piyasa değerinin 600 lira civarında olduğunu kaydeden Laçinbala, hurdalıktan buldukları alüminyum parçalarına 8 lira, teker ve isçilik ile birlikte 60 lira harcama yaptıklarını belirterek, "3 paket sigara parasına bu düzeneği oluşturduk" dedi.
ORTEZ YAPILMASAYDI YARALARI İYİLEŞMEYECEKTİ
Laçinbala, yaptıkları ortezin örnek olmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Osmaniyeli arkadaşlarımız bu konuda duyarlı olduğumu bildikleri için hemen bana ulaştılar. Ortez çalışmaları konusuna iki günlük bir araştırma yaptım. Biraz da örnek bir çalışma olmasını düşüncesi ile önce hurdalığa gittim. Alüminyum çubuklardan satın aldım, sanayiden ise tekerlekler buldum. Bunları çok cüzi bir fiyata yaptırdım. 5-6 denememiz oldu. Bunlarda iki tekerlekli dört tekerlekli denemelerimiz oldu. Son yaptığımız deneme sonrasında kedimiz ortezi çok güzel kullanıyor. Bunu yapmasaydık eğer, sürünerek gittiği için bacaklarındaki yaralar iyileşmeyecekti. Ama bu sayede hızla düzeliyor" dedi. Kedi için yapılan ortez sisteminin klipsli olduğunu belirten Laçinbala, "Çocuklarımız klipsleri çıkartarak kedimizi ortezden ayırabilecek ve yuvasına rahatlıkla koyabilecekler. Sabahları ise yine gezme isteği duyan kediye bunu kolaylıkla bağlayıp dolaştırabilmekler."

FOTOĞRAFLI

Engelli kediye hurda parçalarından ortezEngelli kediye hurda parçalarından ortezEngelli kediye hurda parçalarından ortezEngelli kediye hurda parçalarından ortez

PARTNERABD'de bulunan gizemli taşların sırrı çözülüyorABD'de bulunan gizemli taşların sırrı çözülüyor
Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!
Otizmli Tuğçe’ye 35 bin feetde sürpriz doğum günü kutlamasıOtizmli Tuğçe’ye 35 bin feetde sürpriz doğum günü kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Mersin'deki tarihi kaleye PVC pencere!

Mersin'deki tarihi kaleye PVC pencere!

Adnan Oktar'ın kediciği bir kez daha konuştu! Şaşkına çeviren kumanda detayı

Adnan Oktar'ın kediciği bir kez daha konuştu! Şaşkına çeviren kumanda detayı

Aşure günü ne zaman? Aşure orucu nasıl tutulur? Aşure günü önemi nedir?

Aşure günü ne zaman? Aşure orucu nasıl tutulur? Aşure günü önemi nedir?

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.