Engelli kediye hurda parçalarından ortez

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, hurda parçalarından ortez yaptı.

Esenevler Mahallesi'ndeki bir sokak kedisi, önce apartmanın sürgülü dış demir kapısına sıkıştı ardından, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Yaralanan kedi, çevredekilerin de yardımıyla tedavi için veteriner hekime götürüldü. Sokak kedisi muayene edilirken, kuyruğu kangren, arka iki ayağı ise felç oldu. Ön ayakları ile sürüklenerek ilerlemeye çalışan kediyi mahallenin çocukları da sahiplenerek, yuva yapıp beslemeye başladı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala tarafından ise kedi için hurda parçalarından ortez yapıldı. Bu tür ortezlerin piyasa değerinin 600 lira civarında olduğunu kaydeden Laçinbala, hurdalıktan buldukları alüminyum parçalarına 8 lira, teker ve isçilik ile birlikte 60 lira harcama yaptıklarını belirterek, "3 paket sigara parasına bu düzeneği oluşturduk" dedi.

ORTEZ YAPILMASAYDI YARALARI İYİLEŞMEYECEKTİ

Laçinbala, yaptıkları ortezin örnek olmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Osmaniyeli arkadaşlarımız bu konuda duyarlı olduğumu bildikleri için hemen bana ulaştılar. Ortez çalışmaları konusuna iki günlük bir araştırma yaptım. Biraz da örnek bir çalışma olmasını düşüncesi ile önce hurdalığa gittim. Alüminyum çubuklardan satın aldım, sanayiden ise tekerlekler buldum. Bunları çok cüzi bir fiyata yaptırdım. 5-6 denememiz oldu. Bunlarda iki tekerlekli dört tekerlekli denemelerimiz oldu. Son yaptığımız deneme sonrasında kedimiz ortezi çok güzel kullanıyor. Bunu yapmasaydık eğer, sürünerek gittiği için bacaklarındaki yaralar iyileşmeyecekti. Ama bu sayede hızla düzeliyor" dedi. Kedi için yapılan ortez sisteminin klipsli olduğunu belirten Laçinbala, "Çocuklarımız klipsleri çıkartarak kedimizi ortezden ayırabilecek ve yuvasına rahatlıkla koyabilecekler. Sabahları ise yine gezme isteği duyan kediye bunu kolaylıkla bağlayıp dolaştırabilmekler."