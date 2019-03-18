HABER

Engelli kişi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay gece saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilirken, boğazında da bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Kahraman mezarlarına şiirKahraman mezarlarına şiir
Van'da güvenlik korucularının çocuklarına tiyatro jestiVan'da güvenlik korucularının çocuklarına tiyatro jesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

18 Mart mesajları: Çanakkale Zaferi için en güzel sözleri! Çanakkale savaşının 104. yılında şehitlerimizi anıyoruz

En güzel Çanakkale zaferi mesajları

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.